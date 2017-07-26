اليوم الثامن لـ"حق الشهيد"..تدمير 24 وكرًا لعناصر تكفيرية بشمال سيناء -صور

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني دمرت 3 عربات دفع رباعي، و3 ورش لتصنيع العبوات الناسفة، و24 وكرًا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء والتحرك لاستهداف القوات.

وقال المتحدث في بيان صحفي، أن القوات واصلت عملياتها لليوم الثامن على التوالي استكمالًا للمرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد، مؤكدًا على استمرار القوات المسلحة في جهودها لمكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية في شمال سيناء.

وأشار المتحدث إلى أن إجمالى نتائج المداهمات خلال الثمانية أيام، وصلت إلى مقتل عدد 40 تكفيريًا والقبض على 5 آخرين، فضلًا عن اكتشاف وتدمير 20 عربة أنواع (4 دراجات نارية و7 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية).

وتابع: "كما تم تدمير 76 وكرًا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال، فضلاً عن تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة و11 ورشة تستخدم في تصنيعها، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية".

وفى سياق آخر، أكد المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء، دمرت 4 أوكار و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية وألقت القبض على 8 أفراد مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية.

وشدد المتحدث على أن قوات إنفاذ القانون مستمرة في عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال ووسط سيناء.