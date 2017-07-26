أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

اليوم الثامن لـ"حق الشهيد"..تدمير 24 وكرًا لعناصر تكفيرية بشمال سيناء -صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم الثامن لـ"حق الشهيد"..تدمير 24 وكرًا لعناصر تكفيرية بشمال سيناء -صور

11:18 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

  • عرض 8 صورة

    ac8ac774be.jpg

  • عرض 8 صورة

    aafdc55e0b.jpg

  • عرض 8 صورة

    f5e68bd8a2.jpg

  • عرض 8 صورة

    b8badbcbac.jpg

  • عرض 8 صورة

    0c9d186368.jpg

  • عرض 8 صورة

    210ebb21ab.jpg

  • عرض 8 صورة

    e364746e5e.jpg

  • عرض 8 صورة

    987ce8d9b3.jpg

إعادة الألبوم

الأولى على الثانوية

الألبوم التالى

الأولى على الثانوية "تكريم خاص": "الرئيس قالي ادعيلي"

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني دمرت 3 عربات دفع رباعي، و3 ورش لتصنيع العبوات الناسفة، و24 وكرًا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء والتحرك لاستهداف القوات.

وقال المتحدث في بيان صحفي، أن القوات واصلت عملياتها لليوم الثامن على التوالي استكمالًا للمرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد، مؤكدًا على استمرار القوات المسلحة في جهودها لمكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية في شمال سيناء.

وأشار المتحدث إلى أن إجمالى نتائج المداهمات خلال الثمانية أيام، وصلت إلى مقتل عدد 40 تكفيريًا والقبض على 5 آخرين، فضلًا عن اكتشاف وتدمير 20 عربة أنواع (4 دراجات نارية و7 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية).

وتابع: "كما تم تدمير 76 وكرًا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال، فضلاً عن تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة و11 ورشة تستخدم في تصنيعها، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية".

وفى سياق آخر، أكد المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء، دمرت 4 أوكار و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية وألقت القبض على 8 أفراد مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية.

وشدد المتحدث على أن قوات إنفاذ القانون مستمرة في عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال ووسط سيناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات المسلحة تقتل 40 إرهابيًا وتدمر 52 وكرًا لهم بسيناء خلال أسبوع-

    أخبار

  • نتائج 7 أيام لعملية "حق الشهيد" في شمال سيناء

    أخبار

  • - إحباط تنفيذ عملية إرهابية كبرى استهدفت القوات المسلحة بسيناء

    أخبار

  • المتحدث العسكري: مقتل 30 تكفيريًا في استهداف للبؤر الإرهابية بشمال

    أخبار

إعلان

784c331d8b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع