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زيادة ساعات تشغيل آبار الري بالوادي الجديد استعدادًا لموسم البلح

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مصراوي Masrawy

زيادة ساعات تشغيل آبار الري بالوادي الجديد استعدادًا لموسم البلح

11:19 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

زيادة ساعات تشغيل آبار الري بالوادي الجديد استعدادًا لموسم البلح

المهندس محمد مصطفي وكيل وزارة الري بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن المهندس محمد مصطفي، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن زيادة ساعات تشغيل أبار الري الزراعية،   وذلك لحين الانتهاء من موسم محصول البلح.

وأكد مصطفي،  لـ"مصراوي"، أن زيادة ساعات تشغيل آبار الري لمدة ساعة واحدة،  تأتي لمواجهة موجة الحر التي تشهدها المحافظة خلال شهري يوليو وأغسطس، وتقليل الفاقد من المياه وضمان وصول حصة المياه لجميع مزارع النخيل.

ولفت إلى أن قرار زيادة تشغيل آبار الري يجرى بصفة دورية في هذا التوقيت من كل عام بهدف التنمية وزيادة الإنتاج ودعم المزارعين .

على جانب آخر أكد وكيل وزارة الري بالمحافظة،   أن اللجان الفنية بقطاع الري تعمل خلال هذه الفترة على الانتهاء من إصلاح جميع الآبار المعطلة، لضمان عدم تضرر المزارعين بجميع مراكز المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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