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نائب وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأمريكية تدمر فرص تعزيز العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأمريكية تدمر فرص تعزيز العلاقات الثنائية

11:49 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

نائب وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأمريكية تدمر فرص تعزيز العلاقات الثنائية

سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية

موسكو - (د ب أ):
اعتبر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة نحو تدمير احتمالات تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر الليلة الماضية مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ريابكوف القول :"ما يحدث يتجاوز المنطق".

وقال إن :"واضعي مشروع القانون ورُعاته يقومون بخطوة خطيرة جدا تجاه تدمير فرص تطبيع العلاقات مع روسيا".

وأضاف أن موسكو "لن تستسلم للعواطف" وستواصل البحث عن سبل للحوار البناء مع الولايات المتحدة، وقال :"سنظل نبحث عن طرق للمضي قدما وبإصرار وباستمرار لحلول توافقية للقضايا المهمة لروسيا، وأعتقد، للولايات المتحدة أيضا: محاربة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل, هناك الكثير من القضايا، ونحن مستعدون للتعاون".

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