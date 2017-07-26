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4 سيناريوهات وضعها "الشاباك" أمام نتنياهو أدت لإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى

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مصراوي Masrawy

4 سيناريوهات وضعها "الشاباك" أمام نتنياهو أدت لإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى

11:43 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

رام الله- (أ ش أ):

قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن “سيناريوهات مرعبة” كانت خلف قرار إزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى، والذي أصدره رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأفادت بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” عرض على نتنياهو، خلال جلسة المجلس الوزراي المصغر “كابينيت” الليلة الماضية، عدة سيناريوهات يمكن أن تؤدي لانفجار الأوضاع في المنطقة من جديد في حال بقيت البوابات الإلكترونية والكاميرات.

ولفتت النظر إلى أن قيادة الجيش، دعمت صحة السيناريوهات التي عرضها ممثلو الشاباك ، مما زاد خشية الكابينيت من تدهور الأوضاع.

وبيّنت القناة أن السيناريو الأول هو احتمال أن تندلع انتفاضة جديدة، وتمحور الثاني حول مشاركة حركة “فتح” فيها بقوة واستخدام الأسلحة؛ خاصةً في الخليل.

وأوضحت أن السيناريو الثالث؛ يتركز حول احتمالية أن يتجه تصاعد الأوضاع نحو حرب مع “حزب الله” اللبناني ، والرابع؛ احتمال تشكيل اتحاد غير عادي من العالم الإسلامي يشمل إيران وتركيا ودول كبيرة.

وكان موقع صحيفة “هآرتس” العبرية، قد ذكر أن بعض الوزراء في الـ “كابينيت” رفضوا قرار إزالة البوابات وصوتوا ضده قبل أن ينجح نتنياهو في تمريره بموافقة الأغلبية عليه.

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مصراوي Masrawy

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