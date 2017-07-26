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الزمالك يسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة العربية عبر بوابة العهد

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الزمالك يسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة العربية عبر بوابة العهد الزمالك يسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة العربية عبر بوابة العهد

التحرير

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يحتضن استاد برج العرب، بالإسكندرية، مواجهة نادي أمام نظيره العهد اللبناني، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجتسو إيناسيو، لتحقيق فوزه الأول بالبطولة عبر بوابة العهد، وذلك بعد التعادل أمام الفتح الرباطي المغربي بالجولة الأولى بهدفين لكل فريق.

من جانبه سيحاول العهد بقيادة مديره الفني موسى حجيج، تكرار عرضه الإيجابي أمام النصر السعودي، وكاد يتفوق عليه في المباراة الأولى بالمجموعة، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، عندما يواجه الزمالك اليوم.

ويتمتع العهد بمعنويات عالية بعد تعادله مع النصر، ويعول مدرب العهد، موسى حجيج، على طموح لاعبيه في الظهور بمستوى جيد، في هذه البطولة التي يشارك بها النادي اللبناني للمرة الأولى.

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يذكر أن العهد يحتل المركز الثالث في المجموعة مناصفة مع النصر، بفارق الأهداف عن المتصدرين الزمالك والفتح الرباطي.

وفيما يلي مباريات اليوم في البطولة:

- (الفتح × النصر) في تمام الساعة الـ6 مساءً.

- (العهد × الزمالك) في تمام الساعة الـ9 مساءً.

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التحرير

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