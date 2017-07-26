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«التعليم العالى»: 82 ألف سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية حتى الآن

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«التعليم العالى»: 82 ألف سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية حتى الآن «التعليم العالى»: 82 ألف سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية حتى الآن

التحرير

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قال سيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالى، إن عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية بلغ عددهم حتى الآن 82 ألف طالب وطالبة على الموقع الإلكترونى للتنسيق، ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام.

 وأكد عطا فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على انتظام عمليات تسجيل الرغبات فضلاً عن متابعة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بشكل دورى من خلال مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات.

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كانت وزارة التعليم العالى قد أعلنت، أن المرحلة الثانية بدأت بالجامعات، بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية، و70.7% لطلاب الشعبة الأدبية، وتستقبل المرحلة الثانية من التنسيق 153 ألفًا و227 طالبًا وطالبة. 

 

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التحرير

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