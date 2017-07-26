بدء الحفر بمنطقة الزمالك خلال أسبوعين لاستكمال الخط الثالث للمترو

التحرير

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أكد اللواء هشام خشبة رئيس حي غرب القاهرة أن عملية الحفر بمنطقة الزمالك لاستكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق سوف تبدأ خلال أسبوعين في شارع اسماعيل محمد.

وأضاف خشبة في تصريحات خاصة ل" التحرير " أن الحي بدأ في وضع لوحات ارشادات بالشوارع التي سيتم الحفر بها وذلك لارشاد الناس للتحويلات المرورية الجديدة والتي تم البدء فيها بشكل تجريبي السبت الماضي، لافتا إلى أنه يتم تجهيز معدات الحفر خلال هذه الأيام.

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وأضاف خشبة أن تخوف أهالي الزمالك هو من أن تتحول الزمالك الى منطقة عشوائية بالإضافة إلى حالة القلق من تأثر المباني الكائنة بخط سير الحفر موضحا أن هذا غير صحيح لأن الحفر سيتم بناء على دراسات أعدتها اللجنة الهندسية.

وأكد خشبة أن الخط الثالث للمترو مشروع قومي يتبع الهيئة القومية لمترو الأنفاق والمحافظة ليست جهة فصل في اقامة المشروع من عدمه، لافتا إلى أنه لم يتم البت حتى الأن في القضية التي رفعها الأهالي ضد المشروع.