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القوات المسلحة تُدمر 4 عربات و24 وكرًا للإرهابيين بسيناء (صور)

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القوات المسلحة تُدمر 4 عربات و24 وكرًا للإرهابيين بسيناء (صور) القوات المسلحة تُدمر 4 عربات و24 وكرًا للإرهابيين بسيناء (صور)

التحرير

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قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية، وفى إطار إستكمال المرحلة الرابعة لعملية "حق الشهيد"، فقد تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى شمال سيناء خلال اليوم الثامن من أعمال القتال من تدمير 3 عربات دفع رباعى، و3 ورش لتصنيع العبوات الناسفة، و24 وكرًا وملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء والتحرك لاستهداف القوات.

الإرهاب في سيناء

وأشار الرفاعي، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى وصول إجمالى نتائج المداهمات خلال الثمانية أيام الماضية، إلى: "مقتل 40 فردا تكفيريا والقبض على 5 آخرين، واكتشاف وتدمير عدد 20 عربة أنواع مختلفة، و4 دراجات نارية، و7 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، وتدمير 76 وكرًا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال، فضلاً عن تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة، و11 ورشة تستخدم فى تصنيعها، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية".

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وفى سياق آخر، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى وسط سيناء من تدمير 4 أوكار و3 دراجات نارية خاصة العناصر التكفيرية، وكذا القبض على 8 أفراد مشتبه بهم فى دعم العناصر التكفيرية.

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