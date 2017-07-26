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رئيس المترو: الجهات الأمنية موافقة على «أكشاك الفتوى»

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رئيس المترو: الجهات الأمنية موافقة على «أكشاك الفتوى» رئيس المترو: الجهات الأمنية موافقة على «أكشاك الفتوى»

التحرير

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قال المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن الجهات الأمنية وافقت على توفير مساحة داخل محطة مترو رمسيس لإقامة مقرات خاصة بالفتوى وتلقي أسئلة واستفسارات المواطنيين في أمور دينهم ودنياهم، لافتا إلى أنه تم اختيار محطة مترو رمسيس نظرا لكثافة الركاب العالية بتلك المحطة، حيث إنها المحطة التبادلية الأولى بين الخطين الأول والثاني.

وأوضح فضالي لـ"التحرير"، أن الأزهر الشريف كان صاحب فكرة عمل حملات توعية للمواطنيين بالمترو عن طريق القاء الخطب وتثقيف الركاب من الناحية الدينية، إلا أنهم استقرو على إنشاء مقرات للفتوى، فيما عرف بعد ذلك بأكشاك الفتوى، وذلك للحد من الأفكار الهدامة ومحاربة الفكر المتطرف. 

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وأضاف رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن الأزهر الشريف لما له من منارة وقامة دينية كبيرة خارج وداخلها يتحرك بإستراتيجية معينة لمحاربة المتطرفين والإرهابيين الذين يعبثون بأمن الوطن والمواطن، لمساعدة الدولة في حربها ضد الإرهاب.

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التحرير

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