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يسري نصر الله.. حكاية تلميذ يوسف شاهين الذي تعاون مع «السبكي»

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يسري نصر الله.. حكاية تلميذ يوسف شاهين الذي تعاون مع «السبكي» يسري نصر الله.. حكاية تلميذ يوسف شاهين الذي تعاون مع «السبكي»

التحرير

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اعتاد على التغريد خارج السرب، اتساقًا مع مدرسة أستاذه، المخرج الراحل يوسف شاهين، النابعة من السينما الفرنسية، حيث الجرأة وإزالة الستار عن المجتمع فيظهر كما هو مهما كانت معالمه مشوهة أخلاقيا واجتماعيا ودينيا، لذا انحصرت تجاربه الإخراجية في 9 أفلام سينمائية فقط، لم تلق النجاح الجماهيري، لكنها استحوذت على انتباه النقّاد، واستقبلت بترحاب شديد في المهرجانات الفنية خارج ، نظرًا لعدم اهتمامها باحتياجات السوق التجارية، وتركيزها على مناقشة قضية، وطرحها بشكل جريء ومن زاوية مختلفة، ومن هنا اكتسب طابعه الخاص، وكوّن قاعدة جماهيرية ليست واسعة، ولكنها متذوقة لفنه وشغوفة بمتابعته.

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إنه المخرج يسري نصر الله، المولود في 26 يوليو 1952 بمدينة القاهرة، لعائلة قبطية، والذي تخرج في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، ثم التحق بمعهد السينما، حيث تعلم القواعد الأساسية لإخراج فيلم سينمائي، وبعدها سافر للعمل كناقد فني في صحيفة "السفير اللبنانية"، وهناك خطا أولى خطواته على طريق الإخراج، إذ عمل مساعد مخرج.

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تتلمذ يسري على يد المخرج العالمي يوسف شاهين، وعمل له مساعدًا في فيلمي "وداعًا يا بونابرت" و"حدوتة مصرية" عام 1981، كما شارك في تأليف الأول، بجانب فيلم "اليوم السادس" للمخرج ذاته، ثم قرر خوض أولى تجاربه الإخراجية منفردًا من خلال فيلم "سرقات صيفية"، الذي أخرجه وألفه في عام 1988، وهو الفيلم الذي هاجم فيه الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، فرفض التليفزيون المصري عرضه بحجة أنه دون المستوى من الناحية التقنية، كما اعترضت الرقابة على نهايته.

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وعلى مدار 30 عامًا أخرج وألف يسري نصر الله 9 أفلام فقط هي: "سرقات صيفية" 1988، و"مرسيديس" 1993، و"صبيان وبنات" 1995، و"المدينة" 1999، و"باب الشمس" 2004، و"جنينة الأسماك" 2008، و"احكي يا شهرزاد" 2009، و"بعد الموقعة" 2011، وصولًا إلى أحدث أعماله فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي أنتجه أحمد السبكي في عام 2016.

أثار تعاون المخرج يسري نصر الله مع المنتج أحمد السبكي عاصفة من الجدل والهجوم على "نصر الله"، خاصة من متابعيه الذين استنكروا تعاونه مع منتج يهوى الأفلام التجارية، فأوضح "يسري" خلال لقائه التليفزيوني ببرنامج "معكم" على قناة "سي بي سي"، أنه من ذهب إلى المنتج أحمد السبكي وعرض عليه الفيلم دون تردد، خاصة وأنه يحتوي على نكهة كوميدية وشعبية تتسق مع سياسة "السبكي" الإنتاجية، وفي نفس الوقت تلبي احتياجاته كمخرج.

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