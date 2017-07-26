وصفت الإخوان بـ«كلاب جهنم».. 10 معلومات عن الإعلامية «دينا يحيى»

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في الجلسة الثانية لليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الرابع، والتي أقيمت أمس الثلاثاء بالإسكندرية، لفتت الإعلامية "دينا يحيى" انتباه الكثيرين، بعد أن شكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عند انتهاء الجلسة، قائلًا: "أنا باشكرك.. أنتِ أدرت الجلسة بحسم شديد جدا". ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن الإعلامية دينا يحيى..

1- من مواليد برج العقرب، ولدت في 26 أكتوبر بمحافظة الإسكندرية.

2- تعشق العمل الإعلامي منذ الصغر، وفقًا لما جاء على حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث اشتركت في تقديم الحفلات المدرسية وحفلات اتحاد الطلبة بالجامعة.

3- شاركت في تقديم البرنامج الاجتماعي "أحسن ناس" عام 2013 عبر فضائية MBC مصر.

4- انتقلت عام 2014 للعمل بشبكة تليفزيون المحور، حيث قدّمت برنامج "صوت الناس".

5- قدمت برنامجي "90 دقيقة" و"صباحك عندنا" على قناة "المحور".



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6- تستعد لتقديم برنامج أسبوعي عبر "المحور" أيضًا يحمل اسم "أنا العربي".

7- تحب رياضة ركوب الخيل.

8- في أبريل الماضي تم تكريمها بالملتقى الإعلامي العربي في الكويت، وذلك على الجهود المبذولة في مجال الإعلام العربي.

9- عرفت بمهاجمتها للمسؤولين المقصرين عند وقوع أزمة ما عبر برامجها، ففي مايو عام 2015 هاجمت عبر برنامجها "صوت الناس" المسؤولين عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بمحافظات الصعيد، كما هاجمت وزير الصحة في أغسطس من العام الماضي بسبب التأخر في علاج طفل مريض بسرطان الدم، وهاجمت كذلك في يوليو من العام الماضي وزارة التضامن الاجتماعي لتخاذلها عن حل قضايا تعذيب الأيتام وأزمة المعاشات.

10- في عام 2015 عبر برنامجها "صوت الناس"، هاجمت "دينا يحيى" جماعة الإخوان المحظورة بسبب الأعمال الإرهابية ضد الجيش والشرطة، وقالت عنهم: "مهما شوفنا من الخسة والندالة ده مش هيخلي الشرطة والجيش تتراجع، إنتوا خوارج وكلاب جهنم".