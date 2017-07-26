محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية المهنية
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية المهنية
11:03 ص الأربعاء 26 يوليو 2017
محمود عشماوي محافظ القليوبية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
اعتمد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية العامة، ونتيجة الشهادة الإعدادية المهنية.
وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن نسبة النجاح الإجمالية للدورين الأول والثاني في الشهادة الابتدائية بلغت 93.9%، مضيفًا أن عدد من تقدموا لأداء الامتحان بالدور الثاني، بجميع إدارات المحافظة، بلغ 24 ألفًا و955 طالبًا، حضر منهم 19 ألفًا و487 طالبًا، نجح منهم 14 ألفًا و775 طالبًا.
وحول نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، قال عجلان إن عدد المتقدمين لأداء الامتحان بلغ 1507 طلاب، نجح منهم 850 طالبًا.
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة للطلاب الناجحين، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من النجاح.
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