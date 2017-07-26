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بالصور.. تكريم 90 من الضباط والأفراد والخفراء المتميزين بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم 90 من الضباط والأفراد والخفراء المتميزين بأسوان

11:01 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:
شهد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، الاحتفال الذي نظمته مديرية أمن أسوان بإدارة قوات الأمن بالشلال، لتكريم 90 من الضباط والأفراد والمجندين والخفراء، وأيضًا الموظفين المدنيين لجهودهم الرائدة خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين، والتعامل الإيجابي في أداء رسالتهم العملية على أكمل وجه، وذلك بحضور اللواء مجدي موسى مدير الأمن، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وفي كلمته أثناء الاحتفال، أعرب اللواء حجازي عن سعادته لمشاركته في هذا الاحتفال والذي يأتي تقديرًا وعرفانًا للدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الأجهزة الشرطية والأمنية بكافة عناصرها، تحت إشراف مدير الأمن، لما قدموه من تطور ملحوظ للعمل الشرطي بالمحافظة، وأيضًا الموظفين المدنيين في مواقع عملهم لما يقدمونه من خدمات جليلة لأهالي المحافظة في الأقسام المختلفة التابعة للمديرية.

من جانبه، قدم اللواء مجدي موسى شكره لرجال الشرطة على ما يبذلونه من جهود متواصلة ليل نهار لبسط الطمأنينة والأمن والأمان بالشارع الأسواني.

وفى ختام الاحتفال، سلم محافظ أسوان ومدير الأمن الهدايا العينية والمادية وشهادات التقدير للمكرمين من قيادات المديرية والعاملين فيها، بجانب تكريم خريجي هذا العام من ضباط الشرطة.

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