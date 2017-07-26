محافظ أسوان يرحب بسائحين أسبان ومكسيكيين بمطار أبو سمبل

مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

حرص اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، أثناء تفقده مطار أبو سمبل، اليوم الأربعاء، على الترحيب بمجموعة من السائحين الأسبان والمكسكيين بعد وصولهم إلى المطار للقيام بزيارة معبدي رمسيس الثاني بالمدينة السياحية.

واستفسر المحافظ من السياح، عن أي مطالب أو احتياجات، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بالمعالم السياحية والمتاحف الأثرية التي تتميز بها أسوان، فضلاً عن الأنماط السياحية الأخرى النيلية والعلاجية والبيئية والسفاري والصيد والمحميات الطبيعية، باعتبارها عروس النيل ومشتىً عالميًا مهمًا.

وقدم السائحون، شكرهم لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال التي لمسوها بأنفسهم، مؤكدين على سعادتهم البالغة لزيارة مصر ومعابدها ومتاحفها المختلفة، لا سيما في ظل ما تتمتع به من الأمن والأمان والاستقرار.

