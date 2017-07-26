هل يستغنى ريال مدريد عن بنزيما من أجل مبابي؟

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اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، خطوة إضافية، من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي، بعد أن أصبح الملكي مستعد للتخلي عن مهاجمه كريم بنزيما.

ويعتبر النجم الشاب ابن الـ(18 عامًا) أحد أهم أهداف ريال مدريد هذا الصيف، لتعزيز خط هجومه، ونجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي يقضي بانتقال مبابي مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن ريال مدريد، مستعد لجعل بنزيما جزءًا من صفقة انتقال مبابي لصفوف النادي الملكي، مستغلًا رغبة موناكو في التعاقد مع الأول منذ فترة.

«التحرير» تبرز أسباب تمسك ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي:

- تعويض رحيل موراتا

رحل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، لفريق تشيلسي مقابل 80 مليون يورو، بحثًا عن دور أكبر، بعدما تراجعت إسهاماته مع ريال مدريد في ظل وجود الثلاثي بنزيما ورونالدو وبيل ليبدأ النادي المكي، رحلة البحث عن مهاجم جديد لتدعيم صفوفه في الصيف الحالي.

- انتعاش خزينة الريال

بدأ ريال مدريد جني ثمار قائمتة المبهرة من اللاعبين التي ساعدته على التتويج بثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بعد أن حصل الفريق الملكي على 110 مليون يورو من وراء بيع 4 لاعبين من البدلاء الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الموسم الماضي، ما يعني توفر الأموال وازدياد الرغبة في التعاقد مع مهاجم بحجم مبابي.

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وقد تدفع سياسة التعاقد مع المواهب الشابة التي اتبعها ريال مدريد، في المواسم الأخيرة، إلى ضم نجم موناكو في صفقة قياسية.

- تراجع أداء بنزيما

منذ رحيل كارلو إنشلوتي، اخفض مستوى الفرنسي كريم بنزيما، ويعد مبابي بديلا مناسبًا لمواطنه، إذ عانى الأول من تراجع سجله التهديفى في الموسم الأخير وإهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى بشكل كبير، علما بأنه سجل 19 هدفًا فقط خلال مشاركته في 47 مباراة مع الفريق الملكي.

- مهارة مبابي

يعتبر النجم الشاب كليان مبابى، مهاجم موناكو الفرنسى، من أنسب الصفقات لتدعيم صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويملك مبابى موهبة كبيرة ومهارات تهديفية رائعة، نجحت فى خطف أنظار كبار الأندية في القارة العجوز، وعلى رأسها الفريق الملكي، الذي يعد الأقرب للتعاقد مع نجم موناكو خلال الفترة المقبلة.

ونجح مبابي في تسجيل 26 هدفًا خلال مشاركته في 44 مباراة بقميص موناكو فى مختلف البطولات خلال الموسم الحالي 2016/2017، وهو ما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا.