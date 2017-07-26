6 أغذية لمحاربة "نوبات" الجوع المفرط

د ب أ:

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه يمكن محاربة نوبات الجوع الشديد من خلال تناول الأغذية، التي تكبح الشهية وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة. وهذه الأغذية هي:

1 - الموالح:

تساعد الموالح، مثل الليمون والبرتقال، على كبح الشهية؛ لأنها تحتوي على مادة البكتين، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

2- اللوز:

يعمل البروتين على تثبيط الشعور بالجوع. لذا يعد اللوز وجبة خفيفة مثالية وبديلا صحيا للشوكولاتة.

3- البقوليات:

تمتاز البقوليات، مثل العدس والبازلاء، بأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلا عن أنها تزخر بالبروتينات.

4- الطماطم:

تمتاز الطماطم بمحتواها العالي من الكروم، والذي يعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، مما يساعد في مواجهة نوبة الجوع الشديد.

5- التفاح

يعمل التفاح على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم، مما يساعد على كبح الشهية، فضلا عن أنه غني بالفيتامينات.

6 - الشوفان:

تنتفخ رقائق الشوفان في المعدة، مما يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، علاوة على أنها غنية بالمغنيسيوم، الذي يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون.