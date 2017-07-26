6 أغذية لمحاربة "نوبات" الجوع المفرط
6 أغذية لمحاربة "نوبات" الجوع المفرط
10:25 ص الأربعاء 26 يوليو 2017
6 أغذية لمحاربة "نوبات" الجوع الشديد
د ب أ:
أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه يمكن محاربة نوبات الجوع الشديد من خلال تناول الأغذية، التي تكبح الشهية وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة. وهذه الأغذية هي:
1 - الموالح:
تساعد الموالح، مثل الليمون والبرتقال، على كبح الشهية؛ لأنها تحتوي على مادة البكتين، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.
2- اللوز:
يعمل البروتين على تثبيط الشعور بالجوع. لذا يعد اللوز وجبة خفيفة مثالية وبديلا صحيا للشوكولاتة.
3- البقوليات:
تمتاز البقوليات، مثل العدس والبازلاء، بأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلا عن أنها تزخر بالبروتينات.
4- الطماطم:
تمتاز الطماطم بمحتواها العالي من الكروم، والذي يعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، مما يساعد في مواجهة نوبة الجوع الشديد.
5- التفاح
يعمل التفاح على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم، مما يساعد على كبح الشهية، فضلا عن أنه غني بالفيتامينات.
6 - الشوفان:
تنتفخ رقائق الشوفان في المعدة، مما يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، علاوة على أنها غنية بالمغنيسيوم، الذي يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون.
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