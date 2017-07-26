أمريكا: نشك بقدرة روسيا على التوسط بين قطر وجيرانها.. لكن نرحب بها

واشنطن- (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "ترحب" بأي مبادرة روسية تهدف إلى جمع الأطراف الخليجية على طاولة مفاوضات مباشرة لحل الأزمة الدائرة مع قطر، وإن كانت قد شككت في الوقت نفسه بقدرة موسكو على فعل ذلك.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية عن هيذر ناورت، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول إمكانية ترحيب واشنطن بتدخل روسيا من أجل حل الأزمة الخليجية، القول: "نأمل أن تجتمع جميع الأطراف الخليجية وتقرر الجلوس وجها لوجه للتباحث، ونحن ننتظر حصول ذلك، ونعتقد أن أمرا كهذا سيساهم في زيادة فرص التوصل إلى حل. هذا لم يحصل بعد ولكننا نتمنى أن يحصل بأقرب وقت ممكن."

وتابعت ناورت بالقول :"الكويت لا تزال هي الوسيط الذي يتولى الملف، ولكن إذا كان بوسع روسيا القيام بدورٍ ما للمساعدة في جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات فهذا سيكون موضع ترحيب من قبلنا."

واستطردت المتحدثة الأمريكية بالتشكيك بقدرة روسيا على الدخول في وساطة مع دول المنطقة، قائلة: "قد يكون لدينا شكوك حول قدرة روسيا على القيام بذلك فعليا، ولكننا بالطبع نرحب بأي جهة قادرة على جمع أطراف الأزمة."

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد أعرب أمس الأول الاثنين عن استعداد موسكو للتوسط في حل الأزمة القطرية التي بدأت مطلع يونيو بقطع دول عربية وإسلامية، على رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، علاقاتها مع الدوحة دبلوماسيا وتجاريا، وذلك على خلفية اتهامها بدعم جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.