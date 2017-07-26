كهرباء الأقصر: رفع قدرة 13 محولا بتكلفة 3.4 مليون جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع التوزيع بالأقصر، عن الانتهاء من رفع قدرات 13 محولا كهربائيا على مستوى مراكز المحافظة، بتكلفة 3.4 مليون جنيه، وذلك في إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر والمهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بتلبية احتياجات المواطنين في الطلب على الكهرباء وتحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم رفع قدرة محولات الكهرباء على مرحلتين، الأولى تضمنت 7 محولات بتكلفة 1.8 مليون جنيه وهم : محول "المعمل" بالسواقي شرق مدينة الأقصر، ومحول "رفعت" بالكرنك بوسط مدينة الأقصر تم رفع قدرتهما من 300 إلى 500 ك.ف.ا ، ومحول "أبو حميرة" بناحية طفنيس بمركز إسنا من 200 إلى 300 ك.ف.ا ، وتم رفع قدرة محول "رواج" شرق بمركز البياضية من 100 إلى 200 ك.ف.ا ، ومحول "الهابولي" بناحية طفنيس بمركز إسنا من 160 إلى 200 ك.ف.ا ، ومحول "المدرسة" بناحية الشيخ أحود بمركز إسنا من 100 إلى 160 ك.ف.ا، و محول "الفاو" بناحية العديسات مركز الطود من 160 إلى 300 ك.ف.ا.

شاهد أيضا

وأشار، إلى أن المرحلة الثانية تضمنت 6 محولات بتكلفة بلغت 1.6 مليون جنيه، وهي : محول "أبو الوفا" بقامولا بمركز القرنة ، ومحول "منطقة المستشفى" بناحية القرنة بمركز القرنة ، ومحول "الروافعة" بمركز البياضية وتم رفع قدرتهم من 300 إلى 500 ك.ف.ا ، ومحول "الطاهر" بناحية البياضية مركز البياضية ، ومحول "الصعايدة" بمركز الزينية من 200 إلى 300 ك.ف.ا، ومحول "الإدريسي" بمركز الزينية من 100 إلى 200 ك.ف.ا.