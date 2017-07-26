تفاصيل مقتل عامل على يد جاره بـ"مِنجٌل" في الشرقية - صور

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

"ناري مش هتبرد غير لما اللي قتل جوزي ياخد جزاه.. دسوقي كان دايمًا في حاله وعمره ما جار على حد".. بهذه الكلمات بدأت "هناء" تروي لـ"مصراوي" تفاصيل مقتل زوجها على يد جاره؛ بعدما ظن الأخير أنه تسبب في طرده من عمله بمخبز بلدي بناحية كفر "الشيخ الظواهري" التابع لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تقول "هناء لطفي محمد" ربة منزل، إن زوجها كان رجلًا بسيطًا ويبحث عن عمل إضافي ليُحسن دخله، خاصةً وأنها حامل، وأم لطفلتين (أمل – 7 سنوات) و(سما – 5 سنوات): "جوزي كان شغال باليومية، وبصراحة كان اللي جاي مش مكفي اللي رايح، لكن كنا مستورين، وهو من ناحيته كان بيدور على أي حاجة تانية جنب شغله".

وتضيف الزوجة:"ربنا كرمه وعرف طريق فرن في البلد هنا، اشتغل هناك علشان يحسن دخله، وأنا من ناحيتي كنت بشتغل أنا مان باليومية كل ما ألاقي نفسي قادرة".

و تُضيف هناء: "كنت بروح أعجن في الفرن اليوم بـ 30 جنيه، لكن الله يجازيه سمير زميله هناك، في يوم شافني وشتمني من غير سبب".

وتابعت: "أول ما حكيت لجوزي، اتصل بصاحب البيت اللي فيه الفرن واشتكى له، وبعدها صاحب الفرن مشى سمير، لكن التاني كان فاكر إن جوزي السبب في مشيه من هناك، وفضل وراه لحد ما قتله".

وعن تفاصيل يوم الحادث، أوضحت الزوجة: "يومها كان دسوقي خلص شغله في الفرن وراجع على البيت.. مكانش عارف يا حبيبي إنها آخر رجوعه له.. كان سمير متربص له وخده على خوانة وطعنه قصاد أهل البلد كلهم.. منه لله.. أنا عاوز حقي.. لازم القاتل ياخد جزاه".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة المدعو "دسوقي محمد منجد عبدالمقصود" 40 عامًا، عامل زراعي، مُقيم بكفر "الشيخ الظواهري" بدائرة مركز ههيا، متأثرًا بإصابته بجرح قطعي بالفخذ أدي إلى حدوث نزيف أودى بحياته.

وتبين من تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية بين المتوفي والمدعو "سمير.م.ز" 50 عامًا، عامل، ومُقيم بذات الناحية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بآله زراعية "مِنجٌل" ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته؛ وذلك لاعتقاد الثاني بتسبب الأول في طرده من عمله في مخبز بلدي بذات الناحية.

جرى ضبط المتهم والآداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.