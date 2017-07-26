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الوفد الأمني الروسي يبدأ جولته التفتيشية بمبني "2" الجديد بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

الوفد الأمني الروسي يبدأ جولته التفتيشية بمبنى "2" الجديد بمطار القاهرة

09:40 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

كتب – طه عبيد:

يبدأ الوفد الأمني الروسي اليوم الأربعاء، جولته التفقدية داخل صالات السفر والوصول بمبنى الركاب "2"، يتفقد خلالها الإجراءات التأمينية، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب، وذلك قبل استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو، كما يشاهد الوفد استخدام أجهزة البصمة "البيومترية" داخل المبني والتي بدأت العمل منذ 10 أيام .

كما يجري الوفد متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب بالمطار، وكذلك البضائع وتأمين الوجبات منذ خروجها من الشركات المختصة وحتي وصولها إلي الطائرات، ومتابعة دخول الراكب إلى صالة السفر، وحتى صعوده على الطائرة، ومشاهدة الإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، وحتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة التي تم تركيبها بالمطار، ومتابعة شرائط كاميرات المراقبة داخل الصالات والأسوار، التي تم تركيبها مؤخرا لبيان الإجراءات ويقظة رجال الأمن في التفتيش الدائم سواء للركاب أو العاملين بالمطار.

وكان الوفد الروسي الذي يضم 5 خبراء من أمن الطيران والمطارات، قد وصل مساء الثلاثاء علي الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، وقام فريق كبير من المطار باستقبال الوفد الروسي والإشراف علي إنهاء اجراءات وصولهم .

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مصراوي Masrawy

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