ترامب: سأشعر بالاندهاش إذا تبين امتثال إيران للاتفاق النووي

واشنطن – (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيشعر بالاندهاش إذا تبين امتثال إيران للاتفاق النووي عندما يحين موعد إعادة التقييم مجددا بعد نحو ثلاثة أشهر.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم، الأربعاء، عن ترامب قوله "سنتحدث بشأن الموضوع خلال 90 يوما لكنني سأشعر بالاندهاش إذا كانوا ملتزمين".

يأتى ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد إيران بأنها ستواجه مشاكل كبيرة كبيرة إذا لم تلتزم بالاتفاق النووي.

وقال "إذا لم يؤد هذا الاتفاق إلى ما يفترض به أن يؤدي إليه، سيجلبون (الإيرانيون) لأنفسهم مشاكل كبيرة كبيرة".

ويتعين على الرئيس الأمريكي أن يبلغ الكونجرس كل ثلاثة أشهر بأن إيران تلتزم بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، كي لا تفعل ضدها مجموعة واسعة من العقوبات.