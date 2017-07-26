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مسؤول إيراني: أمريكا تنقض الاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

مسؤول إيراني: أمريكا تنقض الاتفاق النووي

09:32 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

مسؤول إيراني: أمريكا تنقض الاتفاق النووي

طهران- (د ب أ):
اتهم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني حسين نقوي حسيني الولايات المتحدة "بنقض الاتفاق النووي".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم، الأربعاء، عنه القول :"كان من المفترض بعد التصويت على الاتفاق النووي أن يُرفع كامل الحظر عن إيران، لكن هذا الأمر لم يتحقق، وزادت الإدارة الأمريكية الجديدة من الحظر على إيران وأضافت أشخاصا وشركات إيرانية بقائمة العقوبات بما يشكل نقضا صريحا للاتفاق النووي".

وأضاف أنه "لا يمكن الوثوق بالإدارة الأمريكية، وقد أشار قائد الثورة الإسلامية إلى هذا الأمر تكرار ومرارا حيث اعتبر أنه لا فرق بين إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما أو (الحالي دونالد) ".

واعتبر أن "الجمهورية الإسلامية قد أوفت بجميع تعهداتها فيما خص الاتفاق النووي في حين لم تلتزم أمريكا بالتعهدات التي قطعتها تجاه الاتفاق".

واتهم الولايات المتحدة بأنها "تسعى إلى إيجاد جو فوضوي يهيئ لأن تخرج إيران من الاتفاق النووي وتدفع إيران ثمن الخروج من هذا الاتفاق بينما لا تدان الولايات المتحدة على المسرح الدولي".

وأعلنت الخارجية الأمريكية قبل أيام عقوبات بحق 18 فردا وكيانا للاشتباه في صلهم بدعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وغيره من الأنشطة العسكرية. وأقر مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

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مصراوي Masrawy

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