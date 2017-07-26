أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة "مومباي" الهندية إلى 17 قتيلا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة "مومباي" الهندية إلى 17 قتيلا

09:13 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

انهيار مبنى سكني في مدينة مومباي


نيودلهي- (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق بإحدى الضواحي الشرقية لمدينة "مومباي" الهندية اليوم الأربعاء إلى 17 قتيلا، ذلك في الوقت الذي أمرت فيه السلطات بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فرق الإنقاذ مازالت تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن الأشخاص المحاصرين تحت المبنى الذي يقع في ضاحية "جاتكوبار" شرق مدينة "مومباي" ويضم دارا للرعاية في الطابق الأرضي وعائلات من ثلاثة أو أربعة أفراد في كل طابق من الطوابق الأخرى.

وأضافت الشبكة البريطانية أنه تم حتى الآن إنقاذ 28 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن بعضهم يرقد في حالات حرجة.

يذكر أن انهيار المباني تشيع في الهند حيث شجع الطلب المتزايد وتراخي القوانين مقاولي البناء على استخدام مواد دون المستوى وبناء طوابق إضافية غير مصرح بها.

هذا المحتوى من

1b5d59f856.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 28 شخصا إثر سقوط حافلة في الهند

    أخبار

  • الفيضانات في الهند تقتل 76 شخصًا

    أخبار

  • الهند تدافع عن إطلاق صاروخ أثار غضب باكستان في كشمير

    أخبار

  • الهند تُصوّت لانتخاب مرشح من طبقة الداليت رئيسًا

    أخبار

إعلان

caa40d8624.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟