ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة "مومباي" الهندية إلى 17 قتيلا



نيودلهي- (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق بإحدى الضواحي الشرقية لمدينة "مومباي" الهندية اليوم الأربعاء إلى 17 قتيلا، ذلك في الوقت الذي أمرت فيه السلطات بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فرق الإنقاذ مازالت تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن الأشخاص المحاصرين تحت المبنى الذي يقع في ضاحية "جاتكوبار" شرق مدينة "مومباي" ويضم دارا للرعاية في الطابق الأرضي وعائلات من ثلاثة أو أربعة أفراد في كل طابق من الطوابق الأخرى.

وأضافت الشبكة البريطانية أنه تم حتى الآن إنقاذ 28 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن بعضهم يرقد في حالات حرجة.

يذكر أن حوادث انهيار المباني تشيع في الهند حيث شجع الطلب المتزايد وتراخي القوانين مقاولي البناء على استخدام مواد دون المستوى وبناء طوابق إضافية غير مصرح بها.