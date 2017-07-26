أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القوات الأمنية تستعيد السيطرة على منطقة بشمال غرب أفغانستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات الأمنية تستعيد السيطرة على منطقة بشمال غرب أفغانستان

09:10 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

القوات الأمنية تستعيد السيطرة على منطقة بشمال غرب أفغانستان

كابول- (د ب أ):
قال مسؤولون اليوم، الأربعاء، إن القوات الأمنية الأفغانية استعادت السيطرة على منطقة بشمال غرب أفغانستان، كان مسلحو طالبان قد سيطروا عليها منذ ثلاثة أيام .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " تم استعادة منطقة كوهيستان في إقليم فارياب من قبضة مسلحي طالبان مساء أمس الثلاثاء " مضيفا أن الدعم الجوي والقوات الأمنية كانت قد بدأت الهجوم على مواقع طالبان صباح أمس الثلاثاء.

وأوضح أن القوات الأمنية سوف تطلق عملية لاجتثاث المتمردين ودفعهم للتراجع إلى المناطق الواقعة حول مركز المنطقة .
وأشار إلى أن طالبان تكبدت العشرات من القتلى والمصابين.

وقال محمد سامي خايرخواه، العضو بالمجلس الإقليمي، إنه تم قتل وإصابة نحو 70 متمردا. كما أصيب ثمانية من أفراد القوات الأمنية.
وأضاف أن القوات الأمنية حررت 50 جنديا أفغانيا، كان مسلحو طالبان قد قاموا بتطويقهم .

ويشار إلى أن حركة طالبان كثفت من هجماتها خلال الأيام الماضية على مناطق بأنحاء البلاد. وقد سيطرت أمس الثلاثاء على منطقة جاني خيل في إقليم باكتيا بجنوب شرق البلاد، كما سيطرت على منطقة تايوارا بإقليم جور بشمال غرب أفغانستان.

ويذكر أن مالايقل عن 26 شخصا قد قتلوا وأصيب أكثر من 40 أخرين أمس الأول الاثنين إثر انفجار سيارة في العاصمة كابول. وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار. ويعد هذا عاشر هجوم قوي تشهده العاصمة منذ يناير الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • مقتل 23 داعشيًا في اشتباكات مع القوات الأفغانية

    أخبار

  • مقتل عشرة صحفيين أفغان في النصف الأول من العام 2017

    أخبار

  • مسلحو طالبان يسيطرون على مركز مقاطعة ثالث في أفغانستان خلال 3 أيام

    أخبار

إعلان

f41219736d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم