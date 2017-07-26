القوات الأمنية تستعيد السيطرة على منطقة بشمال غرب أفغانستان

كابول- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم، الأربعاء، إن القوات الأمنية الأفغانية استعادت السيطرة على منطقة بشمال غرب أفغانستان، كان مسلحو طالبان قد سيطروا عليها منذ ثلاثة أيام .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " تم استعادة منطقة كوهيستان في إقليم فارياب من قبضة مسلحي طالبان مساء أمس الثلاثاء " مضيفا أن الدعم الجوي والقوات الأمنية كانت قد بدأت الهجوم على مواقع طالبان صباح أمس الثلاثاء.

وأوضح أن القوات الأمنية سوف تطلق عملية لاجتثاث المتمردين ودفعهم للتراجع إلى المناطق الواقعة حول مركز المنطقة .

وأشار إلى أن طالبان تكبدت العشرات من القتلى والمصابين.

وقال محمد سامي خايرخواه، العضو بالمجلس الإقليمي، إنه تم قتل وإصابة نحو 70 متمردا. كما أصيب ثمانية من أفراد القوات الأمنية.

وأضاف أن القوات الأمنية حررت 50 جنديا أفغانيا، كان مسلحو طالبان قد قاموا بتطويقهم .

ويشار إلى أن حركة طالبان كثفت من هجماتها خلال الأيام الماضية على مناطق بأنحاء البلاد. وقد سيطرت أمس الثلاثاء على منطقة جاني خيل في إقليم باكتيا بجنوب شرق البلاد، كما سيطرت على منطقة تايوارا بإقليم جور بشمال غرب أفغانستان.

ويذكر أن مالايقل عن 26 شخصا قد قتلوا وأصيب أكثر من 40 أخرين أمس الأول الاثنين إثر انفجار سيارة في العاصمة كابول. وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار. ويعد هذا عاشر هجوم قوي تشهده العاصمة منذ يناير الماضي.