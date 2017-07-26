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الأرصاد: طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 37

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الأرصاد: طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 37 الأرصاد: طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 37

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية . 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 32 

مطروح 23 33 

بورسعيد 25 32 

دمياط 24 33 

بلطيم 26 33 

الإسماعيلية 24 37 

السويس 25 38 

العريش 22 34 

نخل 21 36 

طابا 24 36 

الطور 26 35 

مرسى علم 29 37 

الغردقة 29 38 

شرم الشيخ 31 39 

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رفح 23 34 

كاترين 20 36 

سيوة 23 41 

المنيا 24 38 

الفيوم 25 39 

رأس سدر26 37 

أبوسمبل 27 43 

وسط الدلتا 25 36 

أسيوط 25 39 

سوهاج 26 40 

الأقصر 27 41 

أسوان 28 42 

شلاتين 28 43 

حلايب 29 38 

الوادى الجديد 26 41

قنا 26 41 

نويبع 29 38 

السلوم 23 35 

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