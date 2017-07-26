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وزير التعليم العالي: التلاعب الإلكتروني وراء التحاق طالب الـ99% بأحد المعاهد

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وزير التعليم العالي: التلاعب الإلكتروني وراء التحاق طالب الـ99% بأحد المعاهد وزير التعليم العالي: التلاعب الإلكتروني وراء التحاق طالب الـ99% بأحد المعاهد

التحرير

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أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالطالبة مريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، والتي جاورت الرئيس عبد الفتاح ، بمؤتمر الشبابفي يومه الثاني، مستكملًا: «ديه نموذج المصري الجميل اللي تبقى فخور أنك قاعد جنبه».

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء، أنه بخلاف تميز «مريم» في الدراسة وتفوقها، إلا أنها لديها أصل طيب وعندها عزة نفس وفخر بحالتها وليس لديها غضب من حالتها الاجتماعية.

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وأوضح الوزير، أن التلاعب الإلكتروني وراء التحاق طالب الـ«99%» بأحد المعاهد، متابعًا: «في حد أخد الرقم السري بتاعه ودخل غيّر الرغبة بتاعته من طب إسكندرية إلى أحد المعاهد، وبقول للطلاب خدوا بالكم»، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية مرت بشكل جيد للغاية.

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التحرير

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