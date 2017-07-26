موسكو: مجلس الأمن رفض إصدار بيان يدين قصف سفارتنا بدمشق

نيويورك - أ ش أ:

أعلنت ممثلية روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي فشل في إصدار بيان صحفي يدين قصف السفارة الروسية في دمشق.

وأكدت الممثلية الروسية، طبقًا لقناة روسيا اليوم، أن أعضاء عدة في مجلس الأمن رفضوا النظر في البيان الصحفي القصير الذي وزعه الطرف الروسي وذلك بحجة غياب أدلة على أن هذه الهجمات تحمل طابعًا إرهابيًا.

وأوضحت أن البيان يدين قصف السفارة الروسية في دمشق الإثنين والثلاثاء الماضيين بقذائف أطلقت من حي جوبر حيث لا يزال تواجد التنظيمات الإرهابية ملموسًا، ويشير إلى أن اعتداءات كهذه تكثفت في الآونة الأخيرة.

وأضافت الممثلية أن دولاً عدة لم تسمها سعت إلى تفريغ الوثيقة من مضمونها ما دفع الطرف الروسي إلى الاستنتاج بأن مواصلة العمل على البيان لا معنى له، لافتةً إلى أن البيان استند إلى صيغ دبلوماسية معتادة في مجال مكافحة الإرهاب وحصانة الممثليات الدبلوماسية.

وأعربت عن خيبة أمل موسكو من موقف هؤلاء الأعضاء في مجلس الأمن إزاء الوثيقة.