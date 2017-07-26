أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موسكو: مجلس الأمن رفض إصدار بيان يدين قصف سفارتنا بدمشق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موسكو: مجلس الأمن رفض إصدار بيان يدين قصف سفارتنا بدمشق

08:17 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

موسكو: مجلس الأمن رفض إصدار بيان يدين قصف سفارتنا بدمشق

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - أ ش أ:
أعلنت ممثلية روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي فشل في إصدار بيان صحفي يدين قصف السفارة الروسية في دمشق.

وأكدت الممثلية الروسية، طبقًا لقناة روسيا اليوم، أن أعضاء عدة في مجلس الأمن رفضوا النظر في البيان الصحفي القصير الذي وزعه الطرف الروسي وذلك بحجة غياب أدلة على أن هذه الهجمات تحمل طابعًا إرهابيًا.

وأوضحت أن البيان يدين قصف السفارة الروسية في دمشق الإثنين والثلاثاء الماضيين بقذائف أطلقت من حي جوبر حيث لا يزال تواجد التنظيمات الإرهابية ملموسًا، ويشير إلى أن اعتداءات كهذه تكثفت في الآونة الأخيرة.

وأضافت الممثلية أن دولاً عدة لم تسمها سعت إلى تفريغ الوثيقة من مضمونها ما دفع الطرف الروسي إلى الاستنتاج بأن مواصلة العمل على البيان لا معنى له، لافتةً إلى أن البيان استند إلى صيغ دبلوماسية معتادة في مجال مكافحة الإرهاب وحصانة الممثليات الدبلوماسية.

وأعربت عن خيبة أمل موسكو من موقف هؤلاء الأعضاء في مجلس الأمن إزاء الوثيقة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا تبدي استعدادها لتنظيم اجتماع بين عباس ونتنياهو في موسكو

    أخبار

  • بعد لقاء حفتر والسراج في باريس.. خبراء: ماكرون "الرابح الوحيد"

    أخبار

  • سامح شكري يشارك في احتفال سفارة في باريس بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

    أخبار

  • الرئاسة الفرنسية تنشر نص البيان الختامي للقاء حفتر والسراج في باريس

    أخبار

إعلان

3042692a1f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)