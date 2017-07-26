رئيس المقاصة: إيهاب جلال لم يضع شروطا للتجديد.. وسأفرح إذا درب الزمالك

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قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، إن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول، أضاف الكثير لناديه، مشيرًا إلى أنه لم يضع شروطًا على مجلس الإدارة للتجديد.

وتابع «عبد السلام» خلال تصريحات لقناة «صدى البلد»، أنه اتفق مع «جلال» على زيادة راتبه من 200 إلى 250 ألف جنيه، نافيًا اشتراط الأخير عدم التفريط في هشام محمد للموافقة على التجديد، أو عدم اللعب في ملعب «المقاصة» كما يتردد.

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وأكد رئيس النادي الفيومي، أنه يحب إيهاب جلال على المستوى الشخصي، وبالطبع سيفرح له إذا تولى مهمة المدير الفني لنادي الزمالك.