خالد الغندور: إيناسيو «مش سهل».. وما قاله عن مرتضى صحيح (فيديو)

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قال خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، إن بعض الجماهير البيضاء سعيدة بالتصريحات التي أطلقها البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الكرة الأول، خلال المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء.

وأكد «الغندور»، في تصريحات تليفزيونية، أن ماقاله «إيناسيو» بأن بعض المحيطين بمرتضى منصور، رئيس الزمالك، يخافون منه ويهتمون بإرضائه حتى إذا كان ذلك على حساب النادي، خوفًا على مناصبهم «صحيح تمامًا».

وتابع، أن الجميع يعلم أن نادي الزمالك لا يوجد به مجلس إدارة، لأن مرتضى منصور هو من يقرر كل شىء بمفرده، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين يخافون من مواجهته خاصة أنه يضعهم تحت ضغط نفسي كبير.

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واستكمل الغندور، «إيناسيو» هو الآخر ليس سهلًا، ويفكر في قيمة الشرط الجزائي، والفريق هو من يدفع الثمن، خاصة أن معظم اللاعبين غير مقتنعين بإمكانيات المدرب البرتغالي.