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عبد الله سعيد: تكريم الرئيس أسعدني.. ولم يكن اللقاء الأول

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عبد الله سعيد: تكريم الرئيس أسعدني.. ولم يكن اللقاء الأول عبد الله سعيد: تكريم الرئيس أسعدني.. ولم يكن اللقاء الأول

التحرير

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أعرب عبد الله سعيد، عن سعادته لتكريمه أمس، بمؤتمر الشباب بمكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه التكريم الأول له من الرئيس، ولكن لم يكن ذلك هو اللقاء الأول، حيث سبق والتقاه في مؤتمر الشباب الذي عقد في ديسمبر الماضي.

وأضاف سعيد، في تصريح لـ"التحرير"، أنه تحدث مع الرئيس خلال اللقاء السابق عن مشروع الذي يعكف في العمل عليه عن التكونولوجيا البحرية، بالإضافة إلى حاجته للدراسة في الأكاديمية البحرية، موضحًا أنها "هتفديني جدا، وتساعدتي في شغل التحكم الآلي بالكهرباء"، مؤكدًا أن الرئاسة بالفعل أنهت إجراءات المنحة.

عبد الله سعيد

وأشار إلى أنه حصل على جائزة عام ٢٠١٦، كانت علي مشروع "التانكو" ضمن مسابقة كانت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بجامعة القاهرة،  في إطار مشروع الفنون الذكية، كما سبق وحصل على جوائز أخرى من مراكز أبحاث كندية، وألمانية، قامت بنشر أبحاثه، موضحًا أن هذا بمثابة دعم مادي.

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وكشف سعيد، عن ترشيح عدد من الأبحاث الخاصة به، ضمن أفضل 10 ابحاث في التكنولوجيا البحرية، كما تم ترشيح عدد من الدكاترة المصريين ليكونوا داعمين له.

عبد الله سعيد

عبد الله سعيد

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التحرير

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