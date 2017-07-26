كرم جبر: على الإعلام أن يقلل من النظرة التشاؤمية ويُعظم التفاؤل

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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مساء الثلاثاء، إن من أخطر القضايا التي تمت مناقشتها في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، هي مقارنة الدولة المصرية القوية بالدولة الفاشلة، موضحًا أن عودة الدولة المصرية تساوي عودة الحياة للشعب المصري.

وأضاف جبر، خلال حواره عبر فضائية «تِن»، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ملف الدولة الفاشلة كان مؤثرًا للغاية، مشددًا على أن الجيش المصري حافظ على كيان الدولة المصرية وقدم تضحيات كثيرة فداءًا للوطن.

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وأشار إلى أنه علينا جميعًا إدراك المحاولات التي تواجهها مصر لإسقاطها، لافتًا إلى أن الهوية الوطنية لا تتعارض مع الأديان، مؤكدًا أن أكبر خطر يهدد منطقة الشرق الأوسط هو الكيان الإسرائيلي.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الإعلام أن يقلل من نظرته التشاؤمية، وأن يقوم بتعظيم النظرة التفاؤلية وينقل الحقيقة بكل مصدقية ومهنية، مؤكدًا أن الهيئات الإعلامية والصحفية الآن تعد ميثاق شرف إعلامي للحفاظ على الدولة والشعب المصري.