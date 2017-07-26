بعد الانتقال ليوفنتوس.. «بيرنارديسكي» يدخل قائمة أغلى لاعبي إيطاليا

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نجح فريق يوفنتوس، في التعاقد رسيمًا مع المهاجم الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، قادمًا من نادي فيورنتينا، مقابل 40 مليون يورو حتى عام 2022.

وأصبح بيرنارديسكي ثاني أغلى لاعب كرة قدم إيطالي في التاريخ، بعد المدافع ليوناردو بونوتشي الذي رحل إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 42 مليون يورو، قادمًا من نادي يوفنتوس.

ووفقًا لما نشره موقع «ترانسفير ماركت» الثلاثاء، نستعرض في التقرير التالي أغلى 5 لاعبيين إيطاليين في تاريخ كرة القدم.

1- ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس إلى ميلان مقابل 42 مليون يورو.



2- فيدريكو بيرنارديسكي من فيورنتينا إلى يوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.

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3- لوكا توني من فيورنتينا إلى بايرن ميونخ مقابل 27 مليون يورو.

4- ماريو بالوتيلي من إي سي ميلان إلى ليفربول مقابل 25 مليون يورو.

5- جيانلوكا زامبروتا من يوفنتوس إلى برشلونة مقابل 24.7 مليون يورو.