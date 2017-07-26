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بعد الانتقال ليوفنتوس.. «بيرنارديسكي» يدخل قائمة أغلى لاعبي إيطاليا

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بعد الانتقال ليوفنتوس.. «بيرنارديسكي» يدخل قائمة أغلى لاعبي إيطاليا بعد الانتقال ليوفنتوس.. «بيرنارديسكي» يدخل قائمة أغلى لاعبي إيطاليا

التحرير

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نجح فريق يوفنتوس، في التعاقد رسيمًا مع المهاجم الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، قادمًا من نادي فيورنتينا، مقابل 40 مليون يورو حتى عام 2022. 

وأصبح بيرنارديسكي ثاني أغلى لاعب كرة قدم إيطالي في التاريخ، بعد المدافع ليوناردو بونوتشي الذي رحل إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 42 مليون يورو، قادمًا من نادي يوفنتوس. 

ووفقًا لما نشره موقع «ترانسفير ماركت» الثلاثاء، نستعرض في التقرير التالي أغلى 5 لاعبيين إيطاليين في تاريخ كرة القدم. 

1- ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس إلى ميلان مقابل 42 مليون يورو.

بونوتشي


2- فيدريكو بيرنارديسكي من فيورنتينا إلى يوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.

بيرنارديسكي

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3- لوكا توني من فيورنتينا إلى بايرن ميونخ مقابل 27 مليون يورو.

لوكا توني

4- ماريو بالوتيلي من إي سي ميلان إلى ليفربول مقابل 25 مليون يورو.

بالوتيلي

5- جيانلوكا زامبروتا من يوفنتوس إلى برشلونة مقابل 24.7 مليون يورو.   

جيانلوكا زامبروتا

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التحرير

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