يوسف الشريف: لمسة حسام غالي «بتبنج» الخصم

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أشاد الفنان يوسف الشريف، بالأداء الذي قدمه النجم حسام غالي، قائد النادي الأهلي، في مباراة الفريق الأحمر أمام الوحدة الإماراتي، مساء الثلاثاء.

وكتب الشريف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا «نقول تاني: حسام غالي (لو رايق) لمسته للكورة بحس ساعات أنها بتبنج الخصم».

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وتغلب الأهلي على الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

نقول تاني:حسام غالي (لو رايق) لمسته للكوره بحس ساعات انها بتبنج الخصم https://t.co/gn0Reg4frn