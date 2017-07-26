سعر الذهب اليوم الاربعاء 26 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر

سمر العشري

بالرغم من أن هناك انخفاض لسعر الذهب مقارنة بأوقات سابقة في هذا العام ألا أن الصاغة تعاني من كساد في التداول للشراء والبيع على مستوى المحافظات ، و لكنه يشهد انتعاشا في الأوقات التي تتميز بوجود أفراح، لقد بات حالة الشراء للذهب في كساد حيث أن سعر الجرام أصبح أكثر من 500 جنيها لعيار 21 فهذا ليس في متناول المواطن محدودي الدخل .

السعر العالمي : 1,228.70 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 710 إلى 712 عيار 22 651 إلى 653 عيار 21 621 إلى 623 عيار 18 532 إلى 534 عيار 14 414 إلى 415 عيار 12 355 إلى 356 الاونصة 22,072 إلى 22,143 الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984 الكيلو 709,714 إلى 712,000



المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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