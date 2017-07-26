نائب رئيس الزمالك عن تصريحات إيناسيو: «مفاجئة» وأشك في الترجمة (فيديو)

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قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، إن أزمة الصدام مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، اندلعت بتصريحاته عقب مباراة الفتح المغربي، ردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن الموافقة على رحيل مصطفى فتحي وستانلي.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ستاد العرب» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أن إيناسيو أبلغه قبل المؤتمر بأن تصريحاته صدرت بسبب سؤال مستفز من أحد الصحفيين، مؤكدًا على احترامه لمرتضى منصور، رئيس النادي، وتفهمه بأن ستانلي ليس ملكًا للزمالك، وأن مصطفى فتحي يعاني من انخفاض في مستواه بسبب تفكيره في الاحتراف.

وتابع نائب رئيس الزمالك، أن اجتماعه بإيناسيو، جاء بناء على طلب من مرتضى منصور، لمعرفة سبب تلك التصريحات التي خرجت منه «بلا داعي»، وتوضيح كافة الأمور، والتأكيد على دعمه، لتصحيح مسار الفريق.

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وعن تصريحات الخواجة في المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء، أشار إلى أنه تفاجأ بها، ويشك بان هناك أخطاء في ترجمة بعض الأمور له. (اضغط هنا للتعرف على تصريحات إيناسيو)