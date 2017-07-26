الخرباوي: الإخوان هم من أطلقوا لفظ «أمنجي» لمحاربة الجيش والشرطة

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قال ثروت الخرباوي، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، إنه منذ أسس حسن البنا، تنظيم جماعة الإخوان، وهو يعادي فكرة الوطنية، والتي ظهرت مع ثورة يوليو 1952.

وأضاف الخرباوي، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن عناصر الإخوان هم من أطلقوا لفظ «أمنجي» لمحاربة رجال الأمن من الشرطة والجيش.

واستنكر الحملات التي يروج لها الإخوان ضد من يبلغ رجال الأمن عن الإرهابيين، لافتًا إلى أن كل مواطني دول العالم يتواصلوا مع رجال الأمن لمنع حدوث العمليات الإرهابية التي تؤثر على حياتهم.

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وأكد الخرباوي، أن الشيخ يوسف القرضاوي، هو من تولي تربية الأمير القطري تميم بن حمد، علي الطريقة الإخوانية الإرهابية -على حد قوله-.