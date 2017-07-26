إيهاب جلال: الزمالك ما يترفضش.. و«مونديال الأندية» طموحي مع المقاصة (فيديو)

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قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، إن دوافعه للموسم الجديد بالتأكيد مختلفة عن الموسم الماضي، كاشفًا عن تلقيه عرضًا لتدريب أحد الأندية الإماراتية الكبيرة، لكنه لم يتوصل لاتفاق معه.

وأضاف «جلال»، في لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن الحصول على بطولة الدوري الممتاز أهم بطولة يسعى لتحقيقها سواء مع الفريق الفيومي، أو مع أي فريق يتولى تدريبه، مؤكدًا أن المنافسة على بطولة إفريقيا أيضًا من أهم أهدافه.



وأشار، إلى أن تدريب نادي الزمالك، فرصة «ما تترفضش»، لكن تأهل المقاصة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، جعل فرصة بقاءه معه أفضل لطموحه في التأهل لكأس العالم للأندية.

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وكشف «جلال»، أن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هو من تواصل معه للحديث عن إمكانية تدريبه للنادي الأبيض، موضحًا أن ارتباطه بعقد مع المقاصة جعله في انتظار موافقة اللواء محمد عبد السلام رئيس ناديه، الذي رفض رحيله.

واستكمل المدير الفني للمقاصة، أن مسؤولو القلعة البيضاء تواصلوا معه بعد رفض حسام حسن تدريب الفريق الأبيض، وأنه يتظر اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد مع الزمالك، قبل الحديث عن أي تفاصيل للعقد.