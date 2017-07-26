أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إيهاب جلال: الزمالك ما يترفضش.. و«مونديال الأندية» طموحي مع المقاصة (فيديو)

Google+ Print
إيهاب جلال: الزمالك ما يترفضش.. و«مونديال الأندية» طموحي مع المقاصة (فيديو) إيهاب جلال: الزمالك ما يترفضش.. و«مونديال الأندية» طموحي مع المقاصة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق للمقاصة، إن دوافعه للموسم الجديد بالتأكيد مختلفة عن الموسم الماضي، كاشفًا عن تلقيه عرضًا لتدريب أحد الأندية الإماراتية الكبيرة، لكنه لم يتوصل لاتفاق معه.

وأضاف «جلال»، في لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أن الحصول على بطولة الدوري الممتاز أهم بطولة يسعى لتحقيقها سواء مع الفريق الفيومي، أو مع أي فريق يتولى تدريبه، مؤكدًا أن المنافسة على بطولة إفريقيا أيضًا من أهم أهدافه.


وأشار، إلى أن تدريب نادي ، فرصة «ما تترفضش»، لكن تأهل المقاصة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، جعل فرصة بقاءه معه أفضل لطموحه في التأهل لكأس العالم للأندية.

شاهد أيضا
تامر النحاس يكشف حقيقة استقالة إيهاب جلال من المقاصة

وكشف «جلال»، أن أحمد ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هو من تواصل معه للحديث عن إمكانية تدريبه للنادي الأبيض، موضحًا أن ارتباطه بعقد مع المقاصة جعله في انتظار موافقة اللواء محمد عبد السلام رئيس ناديه، الذي رفض رحيله.

واستكمل المدير الفني للمقاصة، أن مسؤولو القلعة البيضاء تواصلوا معه بعد رفض حسام حسن تدريب الفريق الأبيض، وأنه يتظر اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد مع الزمالك، قبل الحديث عن أي تفاصيل للعقد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية

مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية

مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان

مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري