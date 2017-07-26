الزمالك ينجح في حسم صفقة كابوريا

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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم صفقة أحمد كابوريا صانع ألعاب فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مرتضي منصور رئيس الزمالك، تفاصيل الصفقة في الجلسة التي عقدت بمكتبه بالدقي مع سمير حلبية رئيس نادي المصري، وعدنان حلبية عضو المجلس، ومحمد خليل رئيس منطقة بورسعيد السابق، بالإضافة إلى محمد شيحة وسيط الصفقة والذي أنهى كافة الاتفاقات المالية بين الطرفين والوصول إلى صيغة تفاهم مناسبة.

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وكشف مصدر داخل النادي البورسعيدي، عن كافة التفاصيل المالية للصفقة، والتي كلفت الزمالك 8 ملايين جنيه مقسمة، 4 ملايين تدفع فورية و4 بالتقسيط، موضحًا أنه تم إنهاء الاتفاق المالي بين الطرفين.