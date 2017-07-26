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مرتضى لإيناسيو: «ورحمة أمي هتندم على اليوم اللي اتولدت فيه» (فيديو)

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مرتضى لإيناسيو: «ورحمة أمي هتندم على اليوم اللي اتولدت فيه» (فيديو) مرتضى لإيناسيو: «ورحمة أمي هتندم على اليوم اللي اتولدت فيه» (فيديو)

التحرير

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علق ، رئيس نادي ، على تصريحات البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، قائلا: «ورحمة أمي الغالية هخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه».

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج « العرب» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أنه يتعجب من تصريحات إيناسيو، قبل مباراة الفريق الهامة أمام العهد اللبناني في البطولة العربية، وبعد تأكيده لأحمد جلال إبراهيم، بأن مرتضى منصور هو أعظم رئيس نادي تعامل معه.

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، «اللي حصل ده مش صدفة، الراجل ده قبض بدليل إنه كان بيقول إنه مبسوط من 3 أيام، ولو متضايق من رئيس النادي ما يتكلمش في مؤتمر فني قبل مباراة مهمة، الحالة اللي عنده دي بالفلوس». (اضغط هنا للتعرف على التصريحات الجديدة لإيناسيو)

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التحرير

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