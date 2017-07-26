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الخارجية: شكري يلتقي السراج والمبعوث الأممي لليبيا في باريس

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مصراوي Masrawy

الخارجية: شكري يلتقي السراج والمبعوث الأممي لليبيا في باريس

03:03 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

الخارجية: شكري يلتقي السراج والمبعوث الأممي لليبيا في باريس

شكري والسراج

القاهرة - أ ش أ:
صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقي خلال زيارته الحالية إلى باريس مع كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وغسان سلامة مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك في إطار التحرك الدبلوماسي المصري لدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أبو زيد أن شكري رحب في لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي بنتائج اللقاء الذي جمع السراج مع المشير خليفة حفتر في فرنسا اليوم، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة إضافية هامة على مسار تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الأطارف الليبية المختلفة.

وأضاف أن رئيس المجلس لرئاسي الليبي حرص على إحاطة وزير الخارجية بالتفاصيل الخاصة، بلقاءة مع المشير حفتر، وانه أشاد بما عكسه اللقاء من روح إيجابية ورغبة في التقارب وتعزيز الحوار، فضلاً عن التأكيد علي محورية اتفاق الصخيرات كأساس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

ومن ناحية أخرى، حرص الوزير شكرى خلال لقائه مع مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة غسان سلامة علي التأكيد على محورية دور الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات، وإحاطة المبعوث الأممي بالجهود التي قامت بها مؤخراً من اجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، فضلاً عن تقييم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الشأن.

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