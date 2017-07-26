مصدر: العثور على أسلحة "ميري" بشقة "قتلى أكتوبر"

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول في مباحث الجيزة إنه عُثر على 5 أسلحة نارية بحوزة المتهمين الأربعة الذين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، فجر اليوم الأربعاء.

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باختباء عناصر مسلحة داخل شقة بمنطقة أبو الوفا بدائرة قسم ثان أكتوبر، فتمت مداهمة الشقة، ووقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل 4 مسلحين.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك بندقيتين آليتين بأرقام ميري تابعتين لجهاز الشرطة، يشتبه في أنهما تخصان شهداء حادث الهجوم على سيارة شرطة بالبدرشين، علاوة على بعض الكتب والأوراق التنظيمية.

وأوضح المصدر أن تحريات الأمن الوطني تشير إلى أن المتهمين ينتمون إلى عناصر حركة حسم الإرهابية، لافتًا إلى أنهم كانوا بصدد التجهيز لعملية إرهابية جديدة.

انتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلية الجنائية لإجراء المعاينة التصويرية بموقع الحادث.

ويجري خبراء المعمل الجنائي عمليات رفع فوارغ الطلقات؛ لبيان نوع الأعيرة ومضاهاتها بالفوارغ المُحرّزة بأعيرة الطلقات التي تم تحريزها من موقع الهجوم على "كارتة" العياط، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين ومجند من القوات المسلحة، لبيان مدى تطابقها من عدمه، والهجوم على سيارة شرطة بالبدرشين يوم 14 يوليو الماضي.