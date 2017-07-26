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هيثم الحريري: «غير مهتم» بعدم دعوتي لمؤتمر الشباب

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هيثم الحريري: «غير مهتم» بعدم دعوتي لمؤتمر الشباب هيثم الحريري: «غير مهتم» بعدم دعوتي لمؤتمر الشباب

التحرير

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قال النائب هيثم الحريري، مساء الثلاثاء، إنه لم يتفاجئ من عدم توجيه الدعوة له لحضور مؤتمر الشباب الدوري الرابع الذي انعقد بالإسكندرية، على الرغم من أنه نائب شاب عن المحافظة، مشيرًا إلى أنه غير مهتم بعدم دعوته.

وأضاف الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»: «باعتباري مُنتخب من الشعب، صرحت وقلت لأهالي الإسكندرية إنني لم أتلق دعوة للحضور في المؤتمر، ولو تم توجيه لي الدعوة كنت هسأل عدد من الأسئلة».

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وأشار إلى أنه دائمًا يشيد بفكرة الحوار بين الرئاسة والشباب، وهذا أمر جيد لا يمكن إنكاره، لافتًا إلى أنه أراد تنظيم مؤتمر مع أهالي الإسكندرية داخل قاعة مغلقة وتم رفض إقامته، بدون إبداء أسباب، على الرغم من أنه كان سيُعقد مع الأهالي دون وجود كاميرات.

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التحرير

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