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النيابة تأمر بمضاهاة فوارغ طلقات "قتلى أكتوبر" بحادثي البدرشين والعياط

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مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بمضاهاة فوارغ طلقات "قتلى أكتوبر" بحادثي البدرشين والعياط

01:58 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان وصابر المحلاوي:
انتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلية الجنائية لإجراء المعاينة التصويرية بموقع مقتل 4 مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الشرطة بأكتوبر، اليوم الأربعاء.

ويجري خبراء المعمل الجنائي عمليات رفع فوارغ الطلقات؛ لبيان نوع الأعيرة ومضاهاتها بالفوارغ المُحرّزة بأعيرة الطلقات التي تم تحريزها من موقع الهجوم على "كارتة" العياط، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين ومجند من القوات المسلحة، لبيان مدى تطابقها من عدمه، والهجوم على سيارة شرطة بالبدرشين يوم 14 يوليو الماضي.

وقال مصدر مسؤول بقطاع أكتوبر، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باختباء عناصر مسلحة داخل شقة بدائرة قسم ثان أكتوبر، وإنهم بصدد التجهيز لعملية إرهابية جديدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية بمشاركة العمليات الخاصة طوقت المكان، وفور استشعار المتهمين، بادروا بإطلاق الرصاص صوب رجال الشرطة، فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، عُثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة.

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مصراوي Masrawy

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