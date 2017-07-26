خالد بيومي يمدح حسام غالي بعد فوز الأهلي على الوحدة الإماراتي

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قال المحلل الرياضي خالد بيومي، إن تألق حسام غالي، قائد النادي الأهلي، خلال مباراة الوحدة الإماراتي، أظهر شخصية الفريق الأحمر، وأضاف متعة في أدائه.

وكتب بيومي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «إذا وجد الغالي حسام تواجدت قيمة ومتعة وشخصية النادي الأهلي».

وتغلب الأهلي على الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.