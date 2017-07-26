ضبط متسولة وعاطل حاولا اختطاف طفلة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكن عدد من أهالى قرية "سمبو مقام" التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على سيدة وشخص يستقلان "توك توك"، حال محاولتهما استدراج طفلة أثناء لهوها أمام منزلها لاختطافها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بورود بلاغ لعدد من أهالي قرية سمبو مقام، بالواقعة.

انتقل المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز ميت غمر، إلى محل البلاغ، وألقي القبض على المتهمين: "ا. ر. ا"، و"ا. ح. م"، يقيمان بمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، كما ضُبط بحوزة الأولى لفافة صغيرة الحجم من مخدر الهيروين.

بمواجهتهما أقرا بحضورهما للقرية بقصد التسول، وأنه حال سيرهما صادفهما وجود الطفلة "ر. ا"، أمام منزلها، التي استدرجاها لسرقة قرطها الذهبي.

حرر المحضر رقم 13761/ 143 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة ميت غمر، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية.​