أبو حامد: رسائل السيسي بمؤتمر الشباب دليل حرصه على الوطن

كتبت - مروة شوقي:

علّق النائب أحمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الختامي لمؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، بأن الرئيس "لا يبتغي مجد شخصي بل مصلحة الوطن، وأن القرارات الصعبة التي يتخذها هي لتحقيق حياة أفضل للأجيال القادمة، وأن محركه الأساسي مصلحة الوطن".

وأضاف أبو حامد، في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن التربة العملية في مصر أثبتت أن معظم من يتصدرون العمل السياسي تحكمهم فكرة المجد وتحقيق الشعبية، مضيفًا: "الحكومات السابقة كانت تسيطر عليها فكرة إعلاء شعبيتها دون مصلحة مصر، حتى جاء السيسي ومنذ توليه المسؤولية يتخذ إجراءات صحيحة بغض النظر عن مردود ذلك عليه من الشعب".

ورأى وكيل لجنة التضامن أن مبدأ المصارحة والتحدث عن جميع القضايا بنضج وواقعية تجعل مؤتمر الشباب يزداد قبولاً بين جموع الشباب، لافتًا إلى أن المؤتمر يزداد قربًا من الشباب وعمقًا في مناقشة القضايا، خاصةً وأن كل مؤتمر تنتج عنه مجموعة من القرارات العملية ليأتي المؤتمر الذي يليه ويتضمن رصد لتنفيذ تلك القرارات.

وبحسب أبو حامد، فإن الكلمة الختامية لأي مؤتمر تكون ملخص لما تمت مناقشته خلاله، وفي المؤتمر الرابع فإن خطوات الإصلاح الأخيرة كانت محل اهتمام الشعب ما ظهر في الجرعة الاقتصادية خلال المؤتمر والتي كانت واضحة.