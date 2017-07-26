أخبار عاجلة

مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أبو حامد: رسائل السيسي بمؤتمر الشباب دليل حرصه على الوطن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو حامد: رسائل بمؤتمر الشباب دليل حرصه على الوطن

12:51 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

أبو حامد: رسائل السيسي بمؤتمر الشباب دليل حرصه على الوطن

النائب أحمد أبو حامد

كتبت - مروة شوقي:
علّق النائب أحمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الختامي لمؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، بأن الرئيس "لا يبتغي مجد شخصي بل مصلحة الوطن، وأن القرارات الصعبة التي يتخذها هي لتحقيق حياة أفضل للأجيال القادمة، وأن محركه الأساسي مصلحة الوطن".

وأضاف أبو حامد، في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن التربة العملية في أثبتت أن معظم من يتصدرون العمل السياسي تحكمهم فكرة المجد وتحقيق الشعبية، مضيفًا: "الحكومات السابقة كانت تسيطر عليها فكرة إعلاء شعبيتها دون مصلحة مصر، حتى جاء السيسي ومنذ توليه المسؤولية يتخذ إجراءات صحيحة بغض النظر عن مردود ذلك عليه من الشعب".

ورأى وكيل لجنة التضامن أن مبدأ المصارحة والتحدث عن جميع القضايا بنضج وواقعية تجعل مؤتمر الشباب يزداد قبولاً بين جموع الشباب، لافتًا إلى أن المؤتمر يزداد قربًا من الشباب وعمقًا في مناقشة القضايا، خاصةً وأن كل مؤتمر تنتج عنه مجموعة من القرارات العملية ليأتي المؤتمر الذي يليه ويتضمن رصد لتنفيذ تلك القرارات.

وبحسب أبو حامد، فإن الكلمة الختامية لأي مؤتمر تكون ملخص لما تمت مناقشته خلاله، وفي المؤتمر الرابع فإن خطوات الإصلاح الأخيرة كانت محل اهتمام الشعب ما ظهر في الجرعة الاقتصادية خلال المؤتمر والتي كانت واضحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو حامد: مؤتمر الشباب بات شيئًا أساسيًا في الحياة السياسية بمصر

    أخبار

  • وزير التربية التعليم لـ "مصراوي": منتدى الشباب العالمي فكرة عبقرية

    أخبار

  • عبدالمنعم سعيد: توصيات مؤتمر الشباب "تغيير جغرافي" للمحافظات

    أخبار

  • "الورداني": السيسي يؤمن أن الشباب هم الضامن الرئيسي لاستقرار مصر

    أخبار

إعلان

b0f731a9e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع