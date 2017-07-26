10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أهمية توافق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تكمن في أن كل أحدهما يملك شرعية عسكرية والآخر يملك شرعية سياسية، وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من اندلاع حرب دينية جراء الأزمة الأخيرة في المسجد الأقصى، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التهديدات الأمنية لحدود إسرائيل الشمالية تتغير بصورة بوتيرة متسارعة.

1- - ماكرون: حفتر والسراج يملكان شرعية عسكرية وسياسية في ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (يمينًا) ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسارًا) في باريس الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أهمية توافق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تكمن في أن كل أحدهما يملك شرعية عسكرية والآخر يملك شرعية سياسية وهو ما يجب أن يقبله الجميع.

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2- وزير الخارجية الأردني: استجواب حارس سفارة إسرائيل بعمان

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لاستجواب حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمان، الذي قتل أردنيين اثنين أمس الأول قبل أن يسمح له بمغادرة البلاد.

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3- المبعوث الأممي للشرق الأوسط: يمكن اندلاع حرب دينية بسبب "الأقصى"

مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف - أرشيفية

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من اندلاع حرب دينية جراء الأزمة الأخيرة في المسجد الأقصى.

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4- قرقاش: بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب من أولويات قطر

عنوان الصورة: وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

انتقد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش قطر مجددًا وقال إنه يأمل أن يكون ما تطرحه قطر عن رفضها للإرهاب صادقًا، مضيفًا: "بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب من أولويات الدوحة".

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5- نتنياهو: "داعش" تتراجع وإيران تحاول ملء الفراغ

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التهديدات الأمنية لحدود إسرائيل الشمالية تتغير سريعًا، مشيرًا إلى أن تنظيم "داعش" يتراجع في الوقت الذي تحاول فيه إيران ملء هذا الفراغ.

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6- عباس: يجب عودة الأمور بالمسجد الأقصى لما قبل موجة التوتر الأخيرة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في بيت لحم الثلاثاء (أ ف ب)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، بضرورة عودة الأمور في المسجد الأقصى شرق القدس لما قبل موجة التوتر الأخيرة في 14 من الشهر الجاري، مضيفًا: "ما لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 من الشهر الجاري في القدس لن تكون هناك أية تغييرات".

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7- أردوغان: إسرائيل تحاول سلب الأقصى من المسلمين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ماتقوم به إسرائيل حاليًا هو محاولة لسلب المسجد الأقصى من أيدي المسلمين.

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8- ترامب: دعمنا للبنان مستمر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدعم الأمريكي للبنان سيستمر، مشيرًا إلى أن "حزب الله" اللبناني يمثل تهديدًا للمنطقة.

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9- الرئيس الصيني: سنقوم بإصلاحات شاملة وثورية بالجيش

الرئيس الصيني شي جين بينج (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة (أ ف ب)

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بأن تتضمن الإصلاحات المتعلقة بالقوات المسلحة والدفاع الوطني تغييرات شاملة وثورية، وأن تتم تلك الإصلاحات بقوة وعمق واتساع بشكل لم يسبق له مثيل.

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10- الحريري: نؤكد على استمرار شراكتنا في محاربة "داعش"

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري (يمينًا) والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يسارًا) في برلين في 4 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن سروره للتأكيد على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة في محاربة "داعش" وكل أنواع الإرهاب.

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