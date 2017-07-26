العرب اليوم: مصالحة ليبية بباريس وقصف صاروخي على دمشق

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انفجار في مدينة تكريت العراقية ومبادرة روسية لإطلاق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، علاوة على لقاء بين الأطراف الليبية برعاية فرنسية.

1- ماكرون يستضيف اجتماع حفتر والسراج

المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي في باريس اليوم (أ ف ب)

التقى ماكرون، في قصر رئاسي في ضاحية لاسيل سان-كلود غرب العاصمة باريس، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، المدعوم من الأمم المتحدة، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي بدأ يحظى بدعم دولي واسع النطاق منذ إعلانه تحرير مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، من أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية.

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2- قتلى واصابات من الحشد العشائري في انفجار شرقي تكريت

انفجار يهز تكريت - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مقتل وإصابة سبعة من عناصر الحشد العشائري جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري شرقي مدينة تكريت، 170 كيلومترًا شمال بغداد.

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3- مصابون في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمرابطين عند باب الأسباط

اشتباكات بين القوات الاسرائيلية وفلسطينيين بمحيط المسجد الأقصى اليوم (أ ف ب)

أصيب 15 شخصًا من المصلين والمرابطين عند باب الأسباط أحد الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى بالقدس خلال تجدد قمع الاحتلال الإسرائيلي لهم وبشدة.

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4- قصف صاروخي يستهدف منطقة السفارة الروسية في دمشق

قصف صاروخي على العاصمة السورية اليوم (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قذائف في حي تقع فيه السفارة الروسية وسط العاصمة دمشق.

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5- روسيا تبدي استعدادها لتنظيم اجتماع بين عباس ونتنياهو

اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الروسي بموسكو - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن نائب ممثل روسيا الدائم في الأمم ‏المتحدة فلاديمير سافرونكوف استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ‏ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الروسية موسكو.

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