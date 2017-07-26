حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات الارهابيون فى أفغانستان ومناوشات بين سفن أمريكية وايرانية في مياه الخليج العربي، إضافة إلى اتهام رئيس فنزويلا للولايات المتحدة بالتخطيط للإطاحة به.

1- عشرات القتلى من مقاتلي داعش بأفغانستان

عنوان الصورة: مسلحون تابعون لتنظيم داعش الارهابي في أفغانستان أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 23 من عناصر تنظيم "داعش" خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم "نانكارهار" بشرق أفغانستان.

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2- تركيا توشك على اتمام صفقة صواريخ "إس 400" الروسية

عنوان الصورة: الرئيس الروسي في اجتماع مع نظيره التركي - أرشيفية (أ ف ب)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حرص بلاده على استيراد منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، والمشاركة في انتاجها.

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3- سفينة أمريكية تطلق طلقات تحذيرية اتجاه قارب إيراني

عنوان الصورة: عبور سفينة أمريكية للخليج العربي - أرشيفية (أ ف ب)

أطلقت سفينة أمريكية طلقات تحذيرية اتجاه سفينة إيرانية بعد اقترابها منها بمياه الخليج العربي.

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4- رئيس فنزويلا يتهم الولايات المتحدة بإعداد مؤامرة للإطاحة به

عنوان الصورة: الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ ف ب)

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حكومات الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا بتوضيحات حول تورطها المفترض في مؤامرة تعدها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) للإطاحة به.

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5- تقدم مسلحو طالبان في أفغانستان

عنوان الصورة: مسلحو طالبان في أفغانستان - أرشيفية (أ ف ب)

صرح مسؤول أفغاني بأن مسلحو طالبان سيطروا على مركز مقاطعة في إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان وهو ثالث مركز مقاطعة الذي يسيطر عليه المسلحون خلال ثلاثة أيام.

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