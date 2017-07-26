اليوم.. إعادة محاكمة 56 متهما في أحداث "الذكرى الثالثة للثورة"

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 56 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامى زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص -بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل- وإصابة 25 آخرين.

النيابة أسندت للمتهمين اتهامات بالقتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.